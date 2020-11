Christian Waldheim, CEO von websms, spricht im HORIZONT-Interview über den Einsatz von SMS im E-Commerce, hohe Interaktionsraten, warum Services wie die E-Mail der SMS in diesem Bereich nicht das Wasser reichen können und welches Ziel man mit Investor Florian Gschwandtner verfolgt.



In Zeiten des Lockdowns ist E-Commerce noch wichtiger geworden als es bereits war. Welche Rolle kann die SMS in einem E-Commerce-Verkaufsprozess spielen?

Christian Waldheim: Die SMS ist im E-Commerce eine Art Geheimwaffe für die gezielte Aktivierung von Kunden, da diese direkt auf das Handy der Menschen geht und standardmäßig empfangen werden kann. Unternehmen haben hier verschiedenste Möglichkeiten zum Einsatz der SMS: Es können Aktionen, Produktinformationen, Terminvereinbarungen, Sicherheits-Authentifizierungen oder Versandbestätigungen verschickt werden. Ein großes Umsatzpotenzial bieten auch “verlassene” Warenkörbe, also Bestellungen, bei denen der Kunde kurz vor der Bezahlung den Kaufprozess abgebrochen hat. Viele Konsumenten lassen sich durch eine kurze Erinnerung an das hinterlegte Produkt zum Kauf bewegen. Hier hat die SMS mit ihrem direkten und persönlichen Charakter enorme Kraft und kann Unternehmen mit geringem Aufwand zu mehr Kaufabschlüssen verhelfen. All die oben genannten SMS-Anwendungsfälle wirken dabei weitaus effektiver, als dieselben Informationen per E-Mail. Denn Erfahrungsgemäß kommt die E-Mail fast immer zu spät in der Awareness-Phase und wird oft gar nicht gelesen. Die SMS genießt bei den Kunden ein großes Vertrauen. In Kombination mit der hohen Awarerness und der ständigen Erreichbarkeit über SMS ist das Up-Selling Potenzial gigantisch.





