Mondelez

Rezeptur, Tafelform - die Milka-Schokolade erfindet sich heuer ein bisschen neu. Nina Mahnik, Marketing-Managerin von Mondelēz Österreich, erklärt im HORIZONT-Interview, was hinter dem Relaunch steckt und wie man Konsument:innen an die Veränderung eines Traditionsprodukts heranführt.

„Was habt‘s mit meiner Milka g’macht?“, heißt es auf einem Sujets der neuen Milka-Markenkampagne. Gemeint ist: eine neue Rezeptur mit höherem Kakaoanteil eine neue Tafelform mit abgerundeten Ecken. Mondelēz spricht vom größten Relaunch seit 25 Jahren. Aber: „Zuerst probieren, dann kommentieren“, so der Claim der Kampagne, die nun österreichweit ausgespielt wird. Nina Mahnik, Marketing-Managerin von Mondelēz Österreich, spricht mit HORIZONT darüber, wie man die Veränderung eines Traditionsprodukts kommuniziert und mit der Kampagne negative Reaktionen zum Positiven wenden kann.



HORIZONT: Frau Mahnik, warum hat Mondelēz sich überhaupt dazu entschlossen, die Rezeptur und Form von Milka zu verändern? Liegen die Gründe dafür eher im PR- oder im Absatzbereich?

Nina Mahnik: Unser Wunsch war, die Rezeptur und die Form unserer Milka-Tafeln den sich verändernden Geschmacksvorlieben und Bedürfnissen unserer Konsument:innen anzupassen. Aus der Forschung mit ihnen wissen wir, dass der Geschmack bei der Schokoladenwahl für Konsument:innen die größte Rolle spielt. Über die Jahrzehnte hinweg haben sich die Geschmackspräferenzen geändert und wir möchten mit unseren neuen Milka-Tafeln weiterhin zeitgerechten Genuss bieten. Damit möchten wir die Markenstärke von Milka vor allem in Bezug auf Geschmack und Qualität weiter am Markt gewährleisten und uns mit unserer Entscheidung erneut behaupten. Besonders wichtig war uns im gesamten Weiterentwicklungsprozess der Marke Milka, ihn stets mit unseren Konsument:innen zu teilen und sie aktiv daran teilhaben zu lassen. Wir haben im Vorfeld umfangreiche Marktforschung betrieben, ehe wir die Rezeptur, Tafelform und das Verpackungsdesign adaptiert haben. Unser großes Ziel dabei war – und ist – stets, den Erwartungen und Wünschen unserer Konsument:innen bestmöglich gerecht zu werden, denn sie stehen für uns bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt.