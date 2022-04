Nach drei Jahren und einem Skandal zeigt sich Wäscheriese Palmers wieder mit einer frischen Werbelinie. Die Verantwortlichen im Gespräch über neue Erwartungen der Kund:innen, verändertes Einkaufsverhalten, veraltete Claims – und Lady Gaga als Überraschungs-Testimonial.

Wird man bald 110 Jahre alt, hat man viel erlebt. Der österreichische Textilkonzern Palmers trotzt seit jeher neuer Konkurrenz im Wäsche- und Bademodesegment, Höhen und Tiefen inklusive. In junger Vergangenheit hat vor allem der Hygiene-Austria-Maskenskandal dem Image der Traditionsmarke einen Dämpfer verpasst. Wie sehr, darauf wollten Lisa Reisenberger, Head of Marketing, sowie Ralph Hofmann, Director Marketing & Sales, von Palmers auf HORIZONT-Nachfrage nicht eingehen. Stattdessen verweisen die beiden auf den neuen Unternehmensauftritt unter dem Motto „Fühlen wir. Palmers“.Als Kreativagenturen an Bord sind nach einem Pitch vorauerfriends als auch Obscura. Letztere war bereits für den letzten Palmers-Markenrelaunch vor drei Jahren mitverantwortlich – gemeinsam mit der damals frisch gegründeten Inhouse-Agentur waroom. Zu deren Verbleib allerdings halten sich Hofmann und Reisenberger auf Nachfrage ebenfalls bedeckt. Wie die neue „Customized Agency“ funktionieren soll und warum „die einzige Konstante im Handel die Veränderung ist“.

HORIZONT: Die letzte Neuausrichtung war im Frühjahr 2019: Der Claim „Eine Welt, die passt“ sollte festhalten, dass Palmers „nicht mehr Werbung für Männer und Ehemänner machen“, sondern die Vielfalt von Frauen aufzeigen will. Nun kündigen Sie eine neue Ära an. Wie wird die aussehen?

Ralph Hofmann: Die Welt ist seit 2019 in einem starken Wandel und verändert sich rasch. In der Post-Corona-Welt ist es unsere Pflicht als Marktführer, den aktuellen Bedürfnissen unserer Kund:innen gerecht zu werden. Darauf reagieren wir mit unserer neuen Kampagne und stellen das Wohlfühlen und das Gemeinschaftsgefühl in den Mittelpunkt. Nur gemeinsam sind wir als Gesellschaft in der Lage, sämtliche Herausforderungen zu meistern. Das fühlen wir. Glücklicherweise fühlen das auch unsere Kund:innen.

Lisa Reisenberger: Body Positivity und Diversity in der Kommunikation sind mittlerweile selbstverständlich und kein Differenzierungsmerkmal mehr. Wichtig ist das Erkennen und Stillen der innersten Bedürfnisse die:der Kund:in. Aus diesem Grund haben wir eine neue Kommunikationsplattform geschaffen, welche diese Bedürfnisse nicht nur adressiert, sondern sie authentisch und unverkrampft in den Mittelpunkt rückt. „Fühlen wir. Palmers“ als Ausdruck – anderen zeigen, dass ihre Empfindung, Mitteilung und Gefühle wahrgenommen und geteilt werden.



Herr Hofmann, wie schlägt sich das von Ihnen angesprochene positive Gefühl Ihrer Kund:innen in den Umsatzzahlen nieder?

Hofmann: 2021 konnten wir trotz Lockdowns Rekordumsätze verzeichnen: plus 24 Prozent zu 2020 und wir konnten sogar das Vorkrisenjahr 2019 um knapp neun Prozent über