Die nationalen Einrichtungen von Deutschland, Österreich und der Schweiz für das Audit und Monitoring von Werbeträgern wollen damit ein Zeichen für ihre länderübergreifende Zusammenarbeit und Angebote setzen.

Einheitliche Monitoring-Verfahren geplant

„Wir haben in den letzten Jahren unseren Austausch intensiviert und konnten dadurch vor allem im Bereich des operativen Geschäftes auf der Ebene unserer Länder voneinander profitieren", so Kai Kuhlmann, IVW-Geschäftsführer, zum Hintergrund der Einführung des neuen Logos. Nun wolle man die nationalen Prüfangebote auch soweit vereinheitlichen, "damit wir für den D-A-CH-Raum zusammengefasste Daten zur Werbeträgerleistung bereitstellen können".Alexandra Beier-Cizek, Geschäftsführerin der heimischen ÖAK fügt hierzu: "Der Bedarf ist vorhanden. Es gibt Medienangebote, die in allen unseren Ländern als Werbeträger vermarktet und für Werbekampagnen im D-A-CH-Raum gebucht werden. Hier sind länderübergreifende Kennziffern und Reports zur erbrachten Werbeträgerleistung für Marktakteure von großem Nutzen, die im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs sind". Dem stünden auch die Unterschiede und Besonderheiten nicht entgegen, die die jeweiligen Medien- und Werbemärkte haben.Für den Pressemarkt in der D-A-CH-Region gibt es bereits ein Angebot: „Wenn Presseerzeugnisse in Österreich, der Schweiz und Deutschland verbreitet werden und zugleich auch den drei Verfahren zur Auflagenkontrolle unterstellt sind, können sie ein zusätzliches, länderübergreifendes Auflagenzertifikat bekommen. Darin sind dann aufsummierte Auflagenwerte zur Verbreitung ihrer Titel in der D-A-CH-Region beglaubigt“, erläutert Roland Achermann, Director of Audit and Statistics der WEMF.Aktuell sondieren IVW, ÖAK und WEMF die Anforderungen für ein abgestimmtes, einheitliches Verfahren zum Monitoring von digitalen Out-of-Home-Werbekampagnen (DOOH). Weitere Projekte für Angebote, die Werbeträgerdaten aus den drei Ländern zu Leistungskennziffern für die D-A-CH-Region zusammenführen, sollen folgen.