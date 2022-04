AlphaTauri, die Premium-Fashion Brand von Red Bull, launcht erstmalig eine Kampagne aus hybrider Produktion, in der virtuelle und reale Elemente zu einem visuellen Erlebnis verschmelzen.

Die Kampagne ist ein weiterer Schritt im Rahmen der strategischen Positionierung der Brand und soll den auf Innovation und Technologie gerichteten Markenfokus in der Mode unterstreichen.



Die hybride virtuelle Produktion der Kampagne erfolgte mit der so genannten Unreal-Engine-Technologie. Hierbei werden vollständig digitale, dreidimensionale Welten kreiert und auf LED-Wände in einem Studio projiziert. Dieser virtuelle Background wird mit Requisiten aus der realen Welt kombiniert, sodass sich die digitale mit der analogen Ebene zu einer neuartigen visuellen Erfahrung verbindet. Diese Technologie kommt bisher hauptsächlich in der Film- und Gaming-Industrie zum Einsatz.Im Zentrum des ersten Teiles der Kampagne steht die von AlphaTauri entwickelte Textiltechnologie Taurobran. Dank dieser innovativen Technologie sind die Kleidungsstücke wasserdicht, atmungsaktiv und weisen einen hohen Tragekomfort auf.

Anfang Mai folgt der zweite Teil der Kampagne, der eine weitere Kernkompetenz der Marke in den Fokus rückt: 3D-Knit. Neben einem nachhaltigeren Produktionsansatz bietet die 3D-Stricktechnologie eine Vielzahl von Produkt- und Designvorteilen, wie einen erhöhten Tragekomfort dank nahtlos gestrickter Styles.Im Rahmen des dritten Teils der Kampagne stellt AlphaTauri die Heatable Capsule Collection 2.0 (HCC 2.0) vor. Die beheizbaren Outerwear-Styles sind eine Fortführung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom AG und der Schweizer Schoeller Textil AG und sind ab Herbst 2022 erhältlich. Die smarten, wasserabweisenden Teile lassen sich per Knopfdruck oder per App auf die individuelle Wohlfühltemperatur erwärmen.Die Kampagne ist auf Social Media verfügbar, mit inklusiven Einblicken hinter die Kulissen und wird zudem in den eigenen Retail Stores und im Einzelhandel ausgestellt.