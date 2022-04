Sport 2000

Sport 2000 startet mit einem neuen Brand Claim in eine große internationale Kampagne. Damit präsentiert sich die Sporthandelsgemeinschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte in allen Ländern mit einheitlichem Markenauftritt.

Die internationale Sportfachhandelsgruppe Sport 2000 will mit einer globalen Markenkampagne ihre Positionierung weiter schärfen und die Markensichtbarkeit über alle Länder hinweg erhöhen. Im Mittelpunkt steht dabei der Begriff "Home"





"Zuhause ist Leben. Zuhause ist Arbeitsplatz. Zuhause ist Sport. Zuhause ist aber auch ein Gefühl von Sicherheit und Wohlfühlen. Es ist ein Ort, mit dem sich Jede und Jeder identifizieren kann. 'Home' spiegelt unsere einzigartige Position im Sportfachhandel wider: Sport 2000 ist der Ort der Expertenberatung mit dem Human Touch", bringt Margit Gosau, CEO von Sport 2000 International, den Kern der neuen Kampagne "Home Of Experts" auf den Punkt. Das Unternehmen sieht sich als das Zuhause für Sport und alle Menschen, die Sport lieben. "Unsere Motivation ist, Menschen zu inspirieren, die Energie und die Emotionen des Sports zu erleben und Sportlerinnen und Sportler genau dort abzuholen, wo sie stehen", betont Gosau. Globale Online- und Printsichtbarkeit Bei allen Kampagnenmaßnahmen, Print wie Online, steht die Headline "Welcome Home" im Fokus. Dabei erfolgt eine Differenzierung auf Basis landestypischer Besonderheiten. "Wichtig bei einer internationalen Kampagne ist, dass die zentrale Botschaft in jedem Land richtig verstanden wird. Daher wird die Kampagnen-Headline 'Welcome Home' und der Brand Claim 'Home Of Experts' in einzelnen Ländern in die jeweilige Landessprache übersetzt", so der Marketingleiter von Sport 2000 International, Mike Kerbage.

In Kombination mit einer ausdrucksstarken Bildsprache wird die Emotion des Sports in all ihren Facetten kommuniziert. Die neue Markenkampagne wird auf allen relevanten Social-Media-Kanälen und Websites ausgespielt. Zudem sind Kampagnenplakate in Einkaufs- und Sportzentren zu sehen.



