Die am 21. März gestartete Marketing-Initiative 'Here to Stay' soll Menschen und ihren Werten und Geschichten eine Bühne geben. Die Kampagne wurde vom Berliner Modefotografen Dan Beleiu fotografiert und zeigt eine Reihe von Standbildern mit realen Paaren, die einen offenen Dialog über einen anderen gemeinsamen Wert darstellen, der für die dargestellten Protagonisten relevant ist. Jedes Bild ist mit einer Aussage überlagert, zum Beispiel 'Sustainability. Here to Stay', 'Acceptance. Here to Stay' und 'Better Together. Here to Stay.'

Begleitet werden die Bilder von einem Film mit Akteuren wie dem Tänzer, Schauspieler, Model und Befürworter von Vielfalt und Inklusion Luc Bruyere, Yann Horowitz, einem offen schwulen Skateboarder und LGBTQI+ Aktivisten und der Verfechterin von Body Positivity, Yolisa Mqoco. Der Film ist mit einem Track unterlegt, der von dem britischen Queer-Rapper Mista Strange geschrieben und produziert wurde, der auch im Film mitspielt. Der Film wurde von zwei Regisseuren gedreht, Terence Neale und der Gen Z-Regisseurin Emilie Badenhorst.

"Diese Kampagne zelebriert die Werte, die den Kern von Zalando ausmachen, insbesondere die Umarmung von Vielfalt und Inklusivität. Diese Werte und die Geschichten echter Menschen sind uns sehr wichtig und ermöglichen es uns, mit unseren vielfältigen Kunden in Kontakt zu treten", kommentiert Barbara Daliri, Senior Vice President Sales & Marketing bei Zalando.

Zalando 'Here to Stay' Die Kampagne wird über mehrere Formate zum Leben erweckt: Vom Film über die Standfotografie, bis hin zu OOH, DOOH und eigenen sozialen Kanälen durch die Besetzung der Kampagne. Die 360°-Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Anomaly Berlin entwickelt und wird europaweit in allen 17 Zalando-Märkten ausgerollt.