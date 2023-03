Mit 'für eine Genossenschaft ungewöhnlichen Maßnahmen' unterstützt Red Zac seine Händler:innen bei der Personalsuche.

Red Zac will mit einer Kampagne ein Zeichen im Kampf gegen die allgegenwärtige Personalknappheit setzen. „Wir wollen die besten Leute in der Branche ansprechen – und dafür muss man auch etwas tun“, sagt Unternehmens-Vorstand Brendan Lenane. Mit „für eine Genossenschaft ungewöhnlichen Maßnahmen“ unterstützt die Genossenschafts-Zentrale ab sofort unter dem Motto „Zacis finden. Zacis binden“ die Händler:innen in der Region. Die Kampagne gehe aber weit über ein reines Recruiting hinaus und ziele auf ein umfangreiches Employer Branding ab.



Red Zac