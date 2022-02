Nachhaltigkeit: Jurymitglieder des Green Marketing Award über ihre Ansätze zum Klimaschutz.

Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen?

Welche Aspekte des Green Marketings Sind Ihnen am wichtigsten?

Als Caritas sind uns drei Aspekte bei der Zukunftsgestaltung wichtig, die zwangsläufig ineinandergreifen: Zusammenhalt, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Unser oberstes Ziel als Hilfsorganisation ist es einerseits, rasch und unbürokratisch zu helfen und andererseits, nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Ganz im Sinne unseres Leitsatzes: Not sehen und handeln! Das geschieht Tag für Tag an vielen Orten in ganz Österreich, etwa in unseren carlas, den Spendendrehscheiben der Caritas, oder bei unserem Lebensmittelausgabeprojekt Le+O, bei dem armutsbetroffene Menschen mit Lebensmitteln unterstützt und gemeinsam mit den Betroffenen Wege aus der Armutsspirale gefunden werden.Unsere Erde soll auch für künftige Generationen ein lebenswerter Ort bleiben. Es ist unsere Pflicht verantwortungsvoll, sparsam und gerecht mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen. Dabei geht es nicht nur um ökologische, sondern auch um ökonomische und soziale Aspekte. Als Caritas glauben wir fest daran, dass wir unsere Verantwortung für die Zukunft nur dann gemeinsam erfüllen können, wenn unsere Welt auch ein stückweit menschlicher, heller und gerechter wird und ein gutes Leben für alle Menschen möglich wird. Unsere Gesellschaft muss sozialer und rücksichtsvoller werden, dann kann sie auch verantwortungsbewusster werden. Nur so können wir das große Ziel der Nachhaltigkeit schultern.