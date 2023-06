Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr haben die Initiatoren ÖBB Werbung, GroupM und HORIZONT am Donnerstagabend zum zweiten Mal den Green Marketing Award im Rahmen einer großen Gala mit über 400 Gästen vergeben. Das sind die Preisträger.

Stolze 79 Einreichungen gingen ins Rennen um die begehrte Trophäe, die teilnehmenden Projekte zeigen dabei einen breiten Querschnitt der vielfältigen Ambitionen im Bereich Nachhaltigkeit, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Hausherr Andreas Matthä als CEO der ÖBB begrüßte in der Stückguthalle Wien Nordwestbahnhof und skizzierte die Rolle und Bedeutung der Bahn als Klimavorreiter.



In den drei Kategorien "think different", "be aware" und "innovate" wurden die Gewinner nach Vorauswahl durch eine hochkarätige Fachjury von einem Consumer-Panel mit dem Research Partner TQS ermittelt. In den beiden neu eingeführten Kategorien "b-2-be" sowie dem Nachwuchspreis "new momentum" kürte die Jury die siegreichen Projekte.