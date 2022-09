Die Traditionssektkellerei stößt mit einer Limited Edition und einer Jubiläumskampagne von Obscura, die Tradition, Moderne und Genuss vereinen soll, an.

Eine Feiergesellschaft im Stile der 1842-er Jahre stößt in einem modernen Setting miteinander an. In Kooperation mit dem Fotografen Daniel Gebhart de Koekkoek und der In-House-Produktion „The First Cut Is The Deepest“ wurde so die Zeitlosigkeit des Schlumberger Gennussmoments in Szene gesetzt. Die Kampagne ist im OOH-Bereich und Online zu sehen. Schlumberger Eine eigens designte Limited Edition des Sparkling Brut greift Stoffmuster der Gründerzeit auf „und führt damit das Jubiläum auch beim persönlichen Genussmoment fort“.