In Österreich ist die Kaufkraft im letzten Jahr kaum gewachsen. Im europaweiten Kaufkraft-Vergleich von GfK büßt unser Land deshalb zwei Plätze ein. Doch auch europaweit kann die deutlich steigende Kaufkraft die Inflation nicht ausgleichen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die durchschnittliche Kaufkraft in Europa mit einem nominellen Plus von 5,8 Prozent auf 16.344 Euro pro Kopf kräftig gestiegen. Das ist eines der zentralen Ergebnisse der neuen Studie "GfK Kaufkraft Europa 2022", für die GfK die Entwicklung in 42 Ländern Europas analysiert hat. "Für das Jahr 2022 haben die Europäer insgesamt rund 11,1 Billionen Euro zur Verfügung, die sie für Essen, Wohnen, Dienstleistungen, Energiekosten, private Altersvorsorge, Versicherungen, Urlaub, Mobilität oder auch Konsumwünsche ausgeben können", fasst GfK die Daten zusammen.



"Dieses Kaufkraftp