Die Awards und der Nachwuchspreis werden im Rahmen der Green Marketing Award Galaan die Siegerteams überreicht. Nähere Informationen zur Gala folgen in Kürze.

Das ist neu bei der zweiten Auflage

Der Nachhaltigkeitspreis wurde 2022 von HORIZONT gemeinsam mit ÖBB Werbung und GroupM ins Leben gerufen und wird heuer zum zweiten Mal verliehen. Neben den bisherigen Kategorien "think different ", " be aware " und " innovate " wird es 2023 mit " b-2-be " eine Kategorie für Marketingmaßnahmen geben, die Business nicht als Selbstzweck definieren, sondern einen bewussten Fokus auf das "Sein" legen. Als ersten Schritt Richtung Nachhaltigkeit im B2B-Kontext. Die "b-2-be"-Sparte wird präsentiert von der Post AG. Außerdem wird erstmals der Nachwuchspreis "new momentum" für die Next Generation der Green Marketeers ausgelobt.