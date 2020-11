Der Auftritt des 'Vorsprung Fonds' stammt von KTHE.

Ausgelöst durch die Covid-Pandemie steige die Bedeutung von Wissenschaft sowie Daten, Modellbildungen und Simulationen als Werkzeug. Um der aktuellen Gesundheits- und Wirtschaftskrise entgegenzuwirken und die Modelle weiterzuentwickeln, hat die TU Wien eine Kapitalkampagne ins Leben gerufen, die neue Wege für Umwelt, Energie, Produktion, Mobilität und Logistik aufzeigen und den Standort Österreich stärken soll.



TU Wien

Die Kampagne wird analog sowie digital auch auf Facebook, LinkedIn und Instagram ausgerollt.

Das von Kobza and The Hungry Eyes entwickelte Kommunikationskonzept, bestehend aus Naming, Branding, Design und Kampagnenidee, soll dem neu gegründeten Vorsprung Fonds der TU Wien eine „Seele“ verleihen. Das Wort „Vorsprung“ spiegelt den Markenkern des Fonds wider und zieht sich durch alle Maßnahmen und Kanäle.Per November starten im Rahmen der Kapitalkampagne die Maßnahmen mit Fokus auf Kleinspender. Parallel rollt die Kampagne digital auf Social-Media-Kanälen wie etwa Facebook, LinkedIn und Instagram aus. „Wir müssen die gesammelten Erfahrungen der letzten Monate nutzen, um aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen. Mit anderen Worten: Wer Spuren hinterlassen will, muss vorausgehen!“, so Sabine Seidler, Rektorin der TU Wien. Das monetäre Ziel beläuft sich laut Michael Kaiser, Leitung Fundraising and Community Relations an der TU Wien, auf 3,5 Millionen Euro. „Eine stolze Summe, aber ich bin zuversichtlich, dass wir mithilfe von Philanthropinnen und Philantropen und Crowd-Funding dieses Ziel erreichen können.“