Passend zur EM entwickelte der Sportwetten-Anbieter eine Online-Aktion in Kooperation mit der 'Krone': die 'tipp3-Kabinenpredigt'. Konzipiert und realisiert wurde die Aktion von Wien Nord Serviceplan und Plan.net.



Aktion findet während der gesamten EM-Gruppenphase auf kabinenpredigt.at statt und wird auf krone.at, in der Kronen Zeitung sowie über diverse tipp3-Kanäle beworben. Ob der Erfolg als Teamchef auch eintritt, erfahren die Teilnehmer regelmäßig beim Voting zur tipp3-Kabinenpredigt der Woche, bei dem Sachpreise und ein VIP-Matchday im Ernst-Happel-Stadion als Hauptpreis warten.

Stefan Kopinits, Creative Director Wien Nord Serviceplan. Die tipp3-Kampagne beschäftigt sich seit jeher damit, dass jeder Fußballfan es besser weiß und glaubt, der wahre Teamchef zu sein. Endlich können wir den Leuten die Möglichkeit bieten, in die Rolle Fodas zu schlüpfen und ihr Fachwissen auf launige Art an die Mannschaft weiterzugeben", ergänzt Philip Newald, Geschäftsführer tipp3.

Die Teilnehmer werden via Face Swap-Technologie in Teamchef Franco Foda verwandelt und können den Nationalteamspielern per Videobotschaft Taktik-Tipps, neue Aufstellungsvarianten und Brandreden mit auf den Weg geben. Dietipp3-Fans haben mit dieser digitalen Aktion noch mehr Verbundenheit mit dem Österreichischen Nationalteam und können von unterwegs und zu Hause begeisterter Teil des 12. Mannes sein. So wird das Großereignis zu einem prickelnden Erlebnis", so