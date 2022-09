bwin will mit der neuen europaweiten Kampagne die Partnerschaften mit den UEFA-Wettbewerben sowie nationalen Partnern aktivieren und sich als der Wettanbieter passionierter Fußball-Fans positionieren.

Statt prominenten Testimonials oder fiktiven Figuren lässt der Sportwettenanbieter unterschiedliche Personen aus dem Umfeld des Fußballs zu Wort kommen. Dabei erzählen sie von der leidenschaftlichen Liebe zu ihrem Club, vom besonderen Reiz einer Auswärtsfahrt und den ganz großen aber auch kleinen Momenten aus ihrem Fan-Leben.



Die Kampagne – bereits die vierte, die in gemeinsamer Zusammenarbeit von bwin und Accenture Song entstanden ist – ist seit Beginn der UEFA-Wettbewerbe diese Woche europaweit im TV, Online und an Spieltagen in Fußballstadien zu sehen. Neben zwei Hauptfilmen kommen weitere Versionen mit dem Fokus auf unterschiedliche Produktfeatures von bwin zum Einsatz. Produziert wurde die Kampagne von Modest Department, Regie führte Paul Herrmann, der zuvor bereits für Filme von adidas, Mercedes-Benz und Highsnobiety verantwortlich war. Bei der aktuellen Kampagne hat er darüber hinaus, gemeinsam mit Thomas van Gristen und Steffen Grap, fotografiert. Die Motive kommen in unterschiedlichen Formaten und Medien zum Einsatz.