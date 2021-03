Langfristige Partnerschaft schließt an die aktuelle UEFA EURO 2020 Partnerschaft des Unternehmens an.

Eine der größten Partnerschaften

Der jüngste Deal, der insgesamt 11 UEFA-Wettbewerbe umfasst, darunter die UEFA Champions League, die UEFA Europa League und Europa Conference League, sowie alle Wettbewerbe der Frauen, unterstreicht Just Eat Takeaway.com’s Engagement und Unterstützung des Fußballs auf allen Ebenen und in ganz Europa."

Lieferando.at, Teil von Just Eat Takeaway.com, hat als offizieller Partner der UEFA das Sponsorship für eine Vielzahl von UEFA-Fußballwettbewerben unterzeichnet. Darunter die UEFA Champions League, UEFA Europa League, Women’s und Men's EURO, sowie der Youth und Futsal League. Die langfristige Partnerschaft schließt an die aktuelle UEFA EURO 2020 Partnerschaft des Unternehmens an und unterstützt damit insgesamt zwölf UEFA Wettbewerbe und Veranstaltungen.Als eine der größten Partnerschaften in der Geschichte UEFAs erhält Just Eat Takeaway.com während der Spiele Visibilität auf Perimeter LED-Boards, auf Interview-Backdrops, im Broadcast-Sponsoring, sowie exklusiven Aktivierungen vor Ort und während der Spiele. Ebenfalls enthalten ist das Broadcast-Sponsoring der UEFA Champions League und Prämium-Markenplatzierung während der 282 Europa League und UEFA Europa Conference League Spielen pro Saison, mit Start der Saison 2021/22 bis zur Saison 2023/24. Die Partnerschaft für UEFA Damenturniere läuft zunächst vier Jahre bis einschließlich 2025."Just Eat Takeaway.com ist einer der Marktführer auf ihrem Gebiet und wir haben uns sehr gefreut, das Unternehmen Ende 2019 als einen der UEFA Partner für die UEFA EURO gewinnen zu können", so Guy-Laurent Epstein, UEFA Marketing Director:""Dies ist eine spannende Zeit, um den Frauenfußball zu unterstützen, welcher unglaublich schnell wächst. Wir freuen uns, Just Eat Takeaway.com in den nächsten vier Jahren an unserer Seite zu sehen", sagt Nadine Kessler, UEFA-Chefin des Frauenfußballs.