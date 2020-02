Die Wiener Kreativagentur ergänzt das bisherige Angebot des "#jungbleiben"-Magazins um Audio-Content. Im neuen Format spricht Moderatorin Miriam Hie mit ihren Gästen über Themen wie Nachhaltigkeit, Kulinarik, Kunst oder Design.

"#jungbleiben", das Lifestyle-Magazin von Vöslauer, wird um eine Podcast-Reihe erweitert. Für die Konzipierung des "#jungbleiben Talks" zeichnet die Kreativagentur Goldkinder verantwortlich. "Podcasts waren lange unterschätzt und treten ihren Siegeszug an. Der Audio-Konsum steigt stark an; sowohl im klassischen Radio als auch bei Podcasts – quer durch alle Alters- und Zielgruppen. Für Vöslauer ist der neue Podcast die ideale Content-Erweiterung zum etablierten #jungbleiben-Magazin", führt Goldkinder-Geschäftsführer Michael Stebegg aus.Zum Auftakt gewinnt die Kreativagentur für das neue Format Persönlichkeiten wie Ulrike Tschabitzer-Handler von Brand Unit. Sie kuratiert gemeinsam mit Andreas Bergbaur und Brigitte Winkler die Ausstellung "Show Off. Austrian Fashion Design" im MAK. Darüber hinaus wird die #jungbleiben-Talk-Moderatorin Miriam Hie mit Winzerin und Ex-Werberin Jutta Ambrositsch, Galeristin Nathalie Halgand, Kuratorin Ema Kaiser, Künstler Martin Grandits und vielen mehr Gespräche führen."Ein Podcast ist die logische Weiterentwicklung unseres erfolgreichen digitalen Lifestyle Magazins. Die charmanten Talks mit Moderatorin Miriam Hie drehen sich alle um unseren Markenkern ‚jungbleiben‘ und behandeln seine Aspekte aus unterschiedlichen und sehr persönlichen Positionen interessanter Gesprächspartnerinnen und -partner", fasst Magda Pichler, Leitung Kommunikation bei Vöslauer, zusammen.