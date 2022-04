brand-history.com, ÖBB

2011 warben die Kabarettisten Christoph Fälbl und Ciro de Luca für ÖBB.

Die Geschichte der Bundesbahnen ist auch eine, die von der Geschichte Österreichs erzählt. Mit ihren Anfängen in der Habsburgermonarchie bis in die Zweite Republik. Ein Blick in Hans Böcks Werbearchiv brand-history.com zeigt zusätzliche Aspekte.

Es könnte fast eine Frage bei Armin Assingers "Millionenshow" sein: "Wo beginnt 1837 in Österreich das Eisenbahnzeitalter?" Die Antwort: "Mit der Fahrt auf der Strecke der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn zwischen Floridsdorf und Deutsch-Wagram". 185 Jahre sind seit der Geburtsst