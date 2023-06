BDOE/Unique Fessler

Die Kosten fürs Heizen und Kühlen in österreichischen Haushalten sind im letzten Jahr um mehr als ein Drittel gestiegen. Der Baustoff Beton könne kostengünstig in Kombination mit erneuerbarer Energie für eine angenehme Raumtemperatur in der Wohnung sorgen, so das Versprechen. Die Technik der thermischen Bauteilaktivierung steht im Mittelpunkt der aktuellen crossmedialen Werbekampagne von Beton Dialog Österreich.





Die Kampagne der österreichischen Zement-, Transportbeton- und Betonfertigteilhersteller unter dem Motto „Energiebündel Bauteilaktivierung“ startete diese Woche in den klassischen und digitalen Werbekanälen und fokussiert auf das Thema des günstigen Heizens und Kühlens von Wohnungen mit der Technik der thermischen Bauteilaktivierung. Seit Mitte Mai läuft die Kampagne bereits im österreichischen Hörfunk. Print, Online, Radio Für die Kampagne wurden Print- und Onlinesujets, Display und Native Ads sowie Hörfunk- und Videospots produziert. Als Schauplatz wurde eine Wiener Wohnhausanlage gewählt, in der diese Technik seit 2019 zum Einsatz kommt. Die Kampagne wurde – wie in den vorigen Jahren – von der Wiener Werbeagentur UniqueFessler umgesetzt.



