Die Universität Wien setzt bei der Präsentation ihrer Jobs in Forschung, Lehre, Management, Administration und IT auf Mitarbeiter:innen als Markenbotschafter:innen.

Die Universität Wien ist nicht nur eine der größten Universitäten Europas, sondern laut eigenen Angaben auch "eine der attraktivsten Arbeitgeber:innen des Landes". Um die Vielfalt des Jobangebotes in Forschung, Lehre und in den Bereichen Management, Administration und IT zu verankern, startet sie gemeinsam mit der Kreativagentureine Employer Branding-Kampagne unter dem Motto „Raum für Persönlichkeiten. Seit 1365.“ KTHE/Team Farner Die Kampagne ist seit Ende Mai in allen digitalen Channels, u:screen-Infobildschirmen, Karriereportalen sowie auf Social-Media-Kanälen der Uni Wien zu sehen.

Die Kampagne vereine die lange Tradition der Universität mit ihrer zukunftsorientierten Ausrichtung und setzt dafür auf Mitarbeiter:innen der Universität als Markenbotschafter:innen. Diese wurden von der Fotografin Violetta König in Szene gesetzt – im Look alter Ölgemälde und in Interaktion mit modernen Elementen.



„Die Uni ist eine Arbeitgeberin, die Raum für Persönlichkeiten schafft und diesen Möglichkeiten gibt, ihr Potenzial voll zu entfalten“, so Cornelia Blum, Leitung Kommunikation Universität Wien.