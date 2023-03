Die Linzer Markenagentur Createam Neo will mit der Kampagne die Versicherung als modernen Arbeitgeber positionieren.

Createam Neo startet eine crossmediale Employer-Branding-Kampagne für ihren Kunden Oberösterreichische Versicherung. Ziel sei es, die Versicherung als modernen Arbeitgeber zu positionieren und potenzielle Bewerber:innen für die eigene Wertewelt mit ihren Karrierechancen zu begeistern.



Versicherung als Arbeitgeber: Mitarbeiter:innen werben für die 'Oberösterreichische'

'Erster Schritt zur Marken-Modernisierung'

Dazu wurden Mitarbeiter:innen der Oberösterreichischen gefragt, was sie an ihrem Arbeitgeber schätzen. Die Key-Benefits wurden von Createam Neo sodann in die Konzeption eingearbeitet. Um die Inhalte authentisch zu kommunizieren, fungieren ausgewählte Mitarbeiter:innen auch als Markenbotschafter:innen. So entstand eine Serie an Bildsujets und Kurzvideos, die über unterschiedlichste Channels in Oberösterreich und der Steiermark ausgespielt wird.„Die Employer-Branding-Kampagne zeigt das tiefe Verständnis und die Wertschätzung, die die Oberösterreichische Versicherung gegenüber jeder einzelnen Mitarbeiterin sowie jedem einzelnen Mitarbeiter lebt“, so Generaldirektorund Vorstandsdirektorinunisono.