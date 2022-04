Im Rahmen der 59. Biennale in Venedig feierte die Lavazza Group gemeinsam mit dem Künstler Saype den Earth Day. Dort präsentierte er eine weitere Etappe seines weltweiten Land-Art-Projekts 'Beyond Walls'.

Am 22. April fand in Venedig die Eröffnung der 59. Biennale als auch der Earth Day statt. Gemeinsam mit #EmbracingVenice begrüßte die Lavazza Group den Künstler Saype. Zwei ausgestreckte Hände umfassen einander mit einem Ausdruck der Zuversicht und gegenseitiger Unterstützung: Dies ist das zentrale Bild des Kunstwerks, das unter Verwendung biologisch abbaubarer, vom Künstler selbst entwickelter Pigmente auf Gras gemalt ist. Das Projekt "Beyond Walls" war bereits an verschiedenen symbolhaften Standorten in Ländern weltweit zu Gast, auf diese Weise will Saype seit 2019 symbolisch die längste Menschenkette aller Zeiten bilden. "Unser Ziel ist es, Nachhaltigkeitsfragen mittels der Kunst und der Fotografie eine Stimme zu geben", erklärt Francesca Lavazza, Vorstandsmitglied der Lavazza Group, "Dass Saypes Werk bei der Biennale in diese ikonischste aller Städte integriert wird, freut uns sehr. Wir unterhalten durch Partnerschaften und Kulturprojekte langjährige Beziehungen zu Venedig." Lavazza Group/BiennaleVenezia Francesca Lavazza und Saype feiern Hand in Hand Die Lavazza Group ist ein langjähriger Förderer Saypes und teile dessen Werte der Inklusion und Solidarität und seinen Wunsch, eine zunehmend gefährdete Umwelt zu schützen. "Eine Zusammenarbeit Hand in Hand mit Respekt für die Natur ist die einzige Möglichkeit, um die Versäumnisse der Vergangenheit wieder gutzumachen und uns eine positive Zukunft zu ermöglichen", so Saype, "Indem ich die Hände von Beyond Walls bei der Biennale durch die Kanäle von Venedig bringe, kann ich eine wunderbare Botschaft des Optimismus an die Welt aussenden. Der Earth Day ist der perfekte Zeitpunkt, um die Ökologie in den Kern unseres Denkens zu stellen. Ich bin stolz, diese Botschaft gemeinsam mit Lavazza zu versenden – einem langjährigen Partner bei meinem Abenteuer als Künstler, mit dem ich gemeinsam den Schritt in eine nachhaltigere Welt tun möchte."