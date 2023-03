Hakuma

Der österreichische Matcha-Eistee will künftig auch die breite urbane Öffentlichkeit erreichen und startet in der Mall Wien Mitte.

Die oberösterreichische Kreativagentur stroblbinder inszeniert den heimischen Matcha-Eistee in Dosen OOH, unter anderem an der Fassade des Einkaufszentrums Wien Mitte The Mall.





„Wenn der Frühling kommt, wollen alle raus. So auch wir und unsere Werbemaßnahmen. stroblbinder hat mit der Optik, der Message und vor allem der Platzierung genau unseren Geschmack getroffen und uns überzeugt, uns nach draußen zu wagen", so Christian Koder, CEO & Gründer von Hakuma. „Urlaub in Dosen" und „Dopen mit Tropen" lautet das Versprechen, passend zu den exotischen Geschmacksrichtungen und der angepriesenen belebenden Wirkung. Bisher sei man Hakuma hauptsächlich im Social-Media-Bereich begegnet. Mit der OOH-Kampagne wolle man nun die breite Öffentlichkeit erreichen, ergänzt Lukas Binder, Miteigentümer stroblbinder.

Der knackige Headline-Stil soll die Marke „als das junge, unangepasste und spannende Getränke-Revolution“ positionieren, von dem man noch viel erwarten könne. So bilde die OOH-Kampagne den Grundstein für kommende Maßnahmen, die vor allem die junge, urbane Zielgruppe ansprechen soll.