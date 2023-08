Sabine Hertl

'Heute'-Geschäftsführer Wolfgang Jansky und Alexander Leitner, Managing Director und CCO bei Goldbach Austria

Aktuelle 'Heute'-Nachrichten gibt es dank der Kooperation mit Goldbach Austria jetzt auch auf digitalen Screens im öffentlichen Raum.

Die Screen-Vermarkterin Goldbach Austria und die Tageszeitung Heute arbeiten bereits seit Jahren im Bereich der Online- und Mobilevermarktung zusammen. Nun wird die Zusammenarbeit weiter intensiviert und auch auf den Bereich Digital out of Home ausgeweitet. Ab heute, dem 9. August, werden im Goldbach eigenen DOOH-Netzwerk an prominenten Plätzen österreichweit auch aktuelle Nachrichten aus der Heute Redaktion zu lesen sein. Der relevante Content soll das Interesse an den Screen-Inhalten zusätzlich erhören und der Werbung auf den Bildschirmen erhöhte Aufmerksamkeit verleihen.





Die Kooperation umfasst aktuell 47 Standorte mit 60 Screens in ganz Österreich – es handelt sich dabei um Stelen im Hochformat, LED-Boards quer sowie Auslagen-Screens. Der Heute-Content wird dabei direkt von der Redaktion mittels eigens angebundenem Redaktionssystem auf die Goldbach Austria DOOH-Screens eingespielt und von Redakteur:innen extra für das Medium DOOH ausgewählt, erstellt und adaptiert. Der Schwerpunkt wird dabei auf News aus den Ressorts Lifestyle, Wirtschaft und Sport liegen. Alle 30 Sekunden werden auf den Bildschirmen 10-Sekunden-Heute-Clips mit den sechs aktuellsten Nachrichten präsentiert.

