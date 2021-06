Die Mediaagentur Mindshare inszeniert für den Vermarkter von Kiwis eine Kampagne, die neben klassischen Kanälen auf neue Targeting-Technologie über Connected TV setzt.

Neuer Zespri Spot

Die Kampagne "Die leckere Art, gesund zu leben" startet Anfang Juni, wenn die neuseeländische Ernte der Green Kiwis in den deutschen Handel kommt, und läuft bis Ende Oktober. Im Mittelpunkt stehen dabei die "Kiwi-Brothers". Diese sollen in den Bewegbild-Spots auf die Kiwis und deren Vorteile aufmerksam machen. Die Kampagne wendet sich vor allem an Frauen zwischen 30 und 59 Jahren mit einem aktiven Lebensstil, die sich für ausgewogene und gesunde Ernährung interessieren, heißt es in einer Aussendung. Zusätzlich zu Spots im linearen Fernsehen kommen Connected TV sowie weitere Arten von Online-Video zum Einsatz.Mindshare setzt hierfür Planungstools ein, die ein detailliertes Targeting aus einer Hand über alle Kanäle hinweg möglich machen sollen: von Streaming-Portalen wie Joyn und TV Now, über Smart-TV-Geräte bis hin zu Xbox und Playstation. Damit soll die Werbung auch diejenigen erreichen, die über herkömmliche TV-Kampagnen nur noch schwer erreichbar wären. Ergänzt wird der Mediamix durch Print-Anzeigen, Social Media-Marketing und Suchmaschinenwerbung. "Wir wissen, dass die Zespri-Zielgruppe besonders gut über Online-Videoformate ansprechbar ist. Dank moderner Marketing-Technologie können wir die Kraft des Reichweitenmediums TV dafür ebenso nutzen wie die Vorteile eines maßgeschneiderten Targetings", so Viktoria Hofmann, Managing Director Mindshare."Unsere Kampagne kommuniziert vor allem den herausragenden Geschmack und die Gesundheitsvorteile, die Zespri-Kiwis zu bieten haben – denn das ist es, was die Verbraucher zu schätzen wissen. Zespri-Kiwis gehören schließlich nicht nur zu den nährstoffreichsten und gesündesten Früchten überhaupt – sie schmecken auch fantastisch und sind eine besonders leckere Art, sich gesund zu ernähren", ergänzt Cornelia Tietz, Marketing Manager Deutschland bei Zespri.