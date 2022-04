Von Grafikdesign über Kampagnengestaltung bis zu TV- und Hörfunkspots reicht die Palette an Kreativprojekten, die gestern bei der "Nacht der Werbung" in insgesamt 17 Kategorien prämiert wurden.

Der Landespreis ist die Leistungsschau der Salzburger Kreativen und soll sowohl die Spitze als auch die Breite der Salzburger Kommunikationsbranche abbilden. Das ist auch diesmal wieder hervorragend gelungen", zeigt sich Fachgruppengeschäftsführerin der WSK Eva Mrazek zufrieden. Insgesamt wurden 426 Arbeiten von 87 Agenturen eingereicht.

Die mit Abstand meisten Siege in den insgesamt 17 Kategorien verbuchten diesmal die Agenturen Salić GmbH (7 Gold, 4 Silber, 4 Bronze), Raven and Finch/Kickinger Soundbranding GmbH (3 Gold, 1 Bronze), Creative Tactics (2 Gold, 1 Silber, 1 Bronze) und Wuger – Brands in Motion (1 Gold, 1 Silber, 2 Bronze).