Jansenberger Fotografie

Am 18. Jänner lud der Public Relations Verband Austria (PRVA) in den 20. Stock des Wiener Ringturms zum Neujahrsauftakt. HORIZONT hat die besten Bilder des Events.

Karin Wiesinger, Präsidentin des PRVA und Head of Corporate Communications bei Dorda Rechtsanwälte, konnte im VIG-Dachgeschoss rund 80 Gäste begrüßen. "Ich freue mich, dass wir unseren beliebten Neujahrs-Auftakt nach drei Jahren Pandemie-Pause heuer endlich wieder anbieten konnten. Danke an das engagierte Team der Vienna Insurance Group für die professionelle Unterstützung bei der Umsetzung", so Stefan Grampelhuber, Generalsekretär des PRVA.





