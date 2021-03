Vorstandsteam des Dialog Marketing Verbands Österreich wurde bei einer virtuellen Generalversammlung neu gewählt.

Der Dialog Marketing Verband Österreich hat eine neue Spitze: Bei der virtuellen Generalversammlung am Dienstagvormittag wurden ein neues Präsidium und ein neues Vorstandsteam gewählt. Zum ersten Mal in der 35-jährigen Verbandsgeschichte wurde mit Alexandra Vetrovsky-Brychta eine Frau zur Präsidentin gewählt.



Das neue Vorstandsteam des DMVÖ setzt sich wie folgt zusammen:

"Ich bin dankbar und stolz, dass ich vom scheidenden DMVÖ Präsidenten Anton Jenzer als neue Präsidentin vorgeschlagen, vom Vorstand nominiert und von der Generalversammlung gewählt wurde", so Vetrovsky-Brychta und weiter: "Gemeinsam mit dem Vizepräsidenten Norbert Lustig und dem gesamten Vorstandsteam freue ich mich, die datengetriebene Kommunikationsbranche weiterhin erfolgreich zu unterstützen und den Digitalstandort Österreich nach vorne zu bringen. Wir haben bereits zahlreiche neue Projekte auf Schiene gebracht und mit den ersten Umsetzungen begonnen. Wir werden für unsere Mitglieder Wissen, Service und Vernetzung auf dem Weg zur Datadriven Marketing Industry bieten und für faire und transparente Rahmenbedingungen eintreten – gerade dabei schwebt mit der ePrivacy Verordnung ein Damoklesschwert über uns."Der bisherige Präsident Anton Jenzer war seit 1993 DMVÖ Vorstandsmitglied und ab 2009 mit einer 12-jährigen Amtszeit der längstdienende Präsident seit Gründung des DMVÖ. Ihm wurde bei der Generalversammlung wegen seiner herausragenden und erfolgreichen Tätigkeit die Ehrenmitgliedschaft des DMVÖ verliehen. "Ich bin sehr geehrt und bedanke mich bei allen meinen Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen und bei der Geschäftsstelle für die immer kollegiale und konstruktive Zusammenarbeit. Mein besonderer Dank gilt unseren Mitgliedern sowie den Partnern und Freunden des DMVÖ für ihre Loyalität und Unterstützung. Der neuen Präsidentin und dem gesamten neuen Vorstandsteam wünsche ich von Herzen alles Gute und die immer notwendige Fortune bei ihren Vorhaben", so Jenzer.Alexandra Vetrovsky-Brychta (FVH Forum Verlag Herkert GmbH)Norbert Lustig (dialog one Direct Marketing GmbH)Emanuel Brandis (W1 Omnichannel Marketing GmbH),Christoph Brenner (IPG Mediabrands GmbH), Ulrike Kittinger (MTH Retailgroup), Georg Koch (elements.at New Media Solutions GmbH), Lisa Riepl (MediaCom – die Kommunikationsagentur GmbH), Michael Vaclav (brandREACH KG)