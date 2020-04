Demner, Merlicek & Bergmann haben für XXXLutz über Skype einen neuen TV-Spot mit der Fernsehfamilie Putz aufgenommen.

Auch der Familie Putz vom XXXLutz geht es so wie allen Österreichern – auch sie bleibt zu Hause. Als „First Family“ von Österreich kommt sie in einem neuen TV-Spot unterhaltsam, jedoch eindringlich, ihrer Pflicht nach und bekräftigt Österreich weiterhin, ebenfalls zuhause zu bleiben.



Der aktuelle Spot von Demner, Merlicek & Bergmann wurde mit den Familienmitgliedern via Skype gedreht und ist somit der erste Spot Österreichs, der auf dieses Medium zurückgreift. Eine neue Erfahrung die für alle Beteiligten, von DMB. sowie der Filmproduktion Film Factory und die Darsteller, eine spannende Herausforderung war. Die Gesundheit aller Mitwirkenden hatte natürlich für das Team von XXXLutz höchste Priorität. Und so wurde auch besonders auf Oma Putz geschaut, die am Ende des Spots ihren Telefon-Auftritt hat.