Die britisch-österreichische Werbeagentur The Gentlemen Creatives sieht in Video-Content für Social Media und Online-Kanäle das ideale Kommunikationstool, um Botschaften für Kunden, Mitarbeiter sowie Partner zu entwickeln.

"Am ersten Tag des Lockdowns haben wir uns gefragt: Was sollen unsere Kunden jetzt in dieser Situation unternehmen? Sich mit dieser Veränderung konfrontieren und damit auch kommunikativ auseinandersetzen? Oder einfach so tun, als ob nichts wäre und warten, bis die Krise wieder vorüber ist? Für uns war schnell klar: Unsere Kunden müssen jetzt ihre Stimme nutzen, aber nicht nur für Botschaften wie 'stay safe', 'wash your hands', 'keep your distance' oder Ähnliches, sondern um Hoffnung, Mut und Inspiration zu verbreiten. Und dafür sind Videos in Social-Media-Kanälen das ideale Kommunikationsinstrument. Denn: Die Menschen sind, bedingt durch #stayhome, noch mehr digital unterwegs und nutzen Social Media noch intensiver als bisher", erklärt Mark Hinckley, Geschäftsführer von The Gentlemen Creatives.Ohne Original-Material und Möglichkeit für ein Dreh, setzten The Gentlemen Creatives mit passendem Stock-Material emotionale Stories um: Für iSi Culinary zum Beispiel zum Thema Home-Cooking mit Anregungen zum selber Kochen. Für die Buwog konzipierte die Wiener Kreativagentur zwei Videos : um den Mitarbeitern und allen, die in Buwog-Wohnungen leben und jetzt zuhause bleiben müssen, danke zu sagen. Bei Worthington Industries Austria wurde gemeinsam mit dem europäischen Marketing Director ein Motivationsvideo erstellt – ein Mix aus existierendem Video Content des Unternehmens sowie aus Stock-Material. Das Video richtet sich an Mitarbeiter, die derzeit die Produktion von medizinischen Gasflaschen am Laufen halten und an Kunden aus dem Gesundheitswesen, die sich darauf verlassen können, auch weiterhin mit diesen Produkten Menschenleben zu retten.