Das oberösterreichische Start-up setzt auf die Kreativität der Salzburger Agentur theOthers/Lumsden&Friends.

Die Kampagne startete mit einer ersten Welle auf Citylights und Plakaten der Progress Werbung in Salzburg.

„Kann ein Schluck Dein Leben verändern? – Ja.“ – provokant und selbstbewusst bewirbt die Salzburger Kreativagentur die neue Smoothie-Range von Purora. Die Marke verspricht gesunden Lifestyle und basiert laut eigenen Angaben auf chinesischer und europäischer Ernährungsphilosophie.Für die kreative Umsetzung der Purora-Philosophie und die neue Markenausrichtung zeichnet theOthers-Kreativchef Alex Aichner verantwortlich: Purora stehe nicht nur für Genuss, sondern ebenso „für Energie, Premiumqualität und Veränderung. All das lässt sich nicht einem einzigen Satz erklären. Sehr wohl aber in vielen, pointierten, frechen, doppeldeutigen und immer unterhaltsamen Headlines“ in Verbindung mit diversen Produktbildern.Im Fokus der Sujets steht das neu formulierte Markenversprechen „Change for the better“, welches die verändernde Kraft von Purora betont. Die Kampagne startete mit einer ersten Welle auf Citylights und Plakaten der Progress Werbung in Salzburg.