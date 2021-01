Ab dem 1. Februar verstärkt er das Marketingteam von Burgenland Tourismus und möchte in seiner neuen Funktion mehr Gäste und insbesondere Radurlauber für das Bundesland begeistern.

Markus Pfeffer übernimmt ab dem 1. Februar die Marketingleitung von Burgenland Tourismus. Zuletzt war er in ähnlicher Position elf Jahre lang in der St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen tätig, davor in weiteren Tourismusbereichen. „Ich bin sehr froh, dass wir mit Markus Pfeffer die ideale Verstärkung für unser Team bekommen, um den Tourismus im Burgenland noch weiter nach vorne zu bringen. Markus hat sich aus rund 40 Bewerberinnen und Bewerbern durchgesetzt. Ausschlaggebend waren seine fundierte touristische Basis, seine Marketing-Ausbildung, seine langjährige Berufserfahrung und vor allem sein Gespür und seine Begeisterung für das Burgenland“, sagt Didi Tunkel, Geschäftsführer von Burgenland Tourismus, überzeugt, „Außerdem ist er ein Teamplayer. Das ist intern wichtig, vor allem aber in Bezug auf die Unternehmerinnen und Unternehmer, für die wir als Landestourismusorganisation ja arbeiten.“Pfeffer selbst meint: „Ich freue mich darauf, dass ich bei Burgenland Tourismus meine touristische Erfahrung, vor allem aus dem Leitbetrieb St. Martins einbringen kann. Jetzt heißt es in vielerlei Hinsicht größer denken: Geografisch gesehen für das ganze Burgenland, inhaltlich für alle Unternehmerinnen und Unternehmer und Standorte, für die Privatzimmervermieter ebenso wie für die großen Hotels. Ich möchte noch mehr Gäste für das Burgenland begeistern. Zunächst werde ich mir ein Bild machen, danach gemeinsam mit dem Team um Geschäftsführer Didi Tunkel Maßnahmen entwickeln, um dieses Ziel zu erreichen. Erste Projekte sind das Jubiläumsjahr 100 Jahre Burgenland sowie ein Fokus auf das Thema Radurlauber. Auch die werden wir aktiv verstärken.“