SALOMON

Der Outdoor-Sportartikelhersteller mit Sitz in den französischen Alpen setzt zum Brand-Relaunch an und stellt im Zuge dessen einen neuen Claim, ein aktualisiertes Logo sowie ein neues Kampagnenvideo vor.

Damit will das Unternehmen "ein neues, jüngeres Publikum von Outdoor-Enthusiast:innen und Sportler:innen dazu inspirieren, die beste Version ihrer selbst zu entdecken".



Der neue Slogan "Tomorrow is Yours" wurde in Zusammenarbeit mit der globalen Kreativagentur der Marke, DDB Paris, entwickelt, um eine bessere Verbindung zu den jungen Verbraucher:innen herzustellen. "In Zukunft wollen wir ein breiteres, jüngeres Publikum für den Outdoor-Sport begeistern, aber Salomon ist in erster Linie eine Leistungssportmarke", betonte Salomon-Präsident und CEO Franco Fogliato. "Vom alpinen und nordischen Skifahren bis hin zum Trailrunning und Wandern werden alle unsere Produkte weiterhin so konzipiert sein, dass sie auch in den anspruchsvollsten und wettbewerbsintensivsten Outdoor-Sportumgebungen funktionieren. Da werden wir niemals Kompromisse eingehen."