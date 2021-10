Mit Überzeugung kann ich sagen, dass unsere Branche mehr sinnvolle Kooperationen braucht. Ab sofort bieten die beiden Verbände gemeinsam hochqualitative Kurse zur Weiterbildung an. Es freut mich sehr, dass wir unseren über 12.000 Mitgliedern durch den deutlich vergünstigen Preis ein so niederschwelliges Angebot anbieten können", so Bauer über die Fortbildungsmaßnahme.