Die Post startet Juuhu.at, Österreichs erste 'Angebots-Find-Maschine'. Dazu geht nun auch eine eigene Werbekampagne an den Start.

"Juuhu ist, wenn man nicht sucht, sondern findet", wird das neue Angebot beworben. Es soll als Plattform für all diejenigen fungieren, die "das Meiste aus ihrem Geld machen wollen". Um die Vorzüge von Juuhu einem breiten Publikum näher zu bringen, wurde auch eine begegleitende Kampagne zum Launch konzipiert. Österreichische Post AG Die Österreichische Post hat zusammen mit der Customized Hub Agency Violet ein Kommunikationskonzept entwickelt, um einen fantasievollen Blick in die Angebotswelt von Juuhu zu werfen. Die Österreicher:innen solllen auf humorvolle Art und Weise erfahren, wie sie zu den besten Angeboten des Landes - und somit zu einem ganz persönlichen "Juuhu" - kommen.

In Online, Social Media, Out of Home und Hörfunk sowie den eigenen Werbemedien "Kuvert" und dem Digital Out of Home-Netzwerk der Post sollen smarte Reime und knallige Farben durch die Produktvielfalt der Plattform bis hin zum Traumprodukt führen.