Bei einem jährlichen internen Wettbewerb zeigen Schüler der Graphischen in Kooperation mit Epamedia, wie man eine Plakatfläche kreativ nutzt. Das heurige Siegerbild befreit einen Wal per AR aus Plastik.

Der Wettbewerb, der bereits seit einigen Jahren besteht, stellt die kreativen Fähigkeiten der jungen Talente in den Mittelpunkt. Sie würden alljährlich beweisen, dass das klassische Medium Plakat jede Menge kreativen Freiraum biete. Heuriges Thema des Wettbewerbes: Umweltverschmutzung – sowie die Weiterführung des Plakates im digitalen Raum mittels Augmented Reality.



Epamedia

Wer das Plakat mit der App Artivive scannt, kann den Wal virtuell aus der Flasche befreien.

Der Siegerentwurf stammt von Stella Eisenhuth, die einen Wal grafisch in eine überdimensionierte Plastikflasche zwängt. Damit macht sie auf das Leid der Meerestiere aufmerksam, die durch eine ständig steigende Menge an Plastikmüll in ihrem Lebensraum bedroht sind. Wer das Plakat mit der App Artivive scannt, kann den Wal virtuell aus der Flasche befreien. Dieser schwimmt dann fröhlich weiter. Auf der App-Landing-Page kann man zudem nachlesen, wie man selbst Plastikmüll vermeiden kann.„Es ist für uns Unterrichtende immer wieder faszinierend, mit welchem Engagement die Schülerinnen und Schüler der Graphischen zu Werke gehen und immer wieder aufs Neue außergewöhnliche Sujets gestalten“, so Lehrer und Projektbetreuer Werner Gregori.