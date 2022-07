IMAGO / YAY Images

Kaufentscheidungen im E-Commerce hängen immer häufiger von den Werten der Unternehmen ab

Nachhaltigkeit, Inklusion und Geschlechtergerechtigkeit sind Themen, die im gesellschaftspolitischen Diskurs und folglich auch in der Markenkommunikation eine immer größere Rolle spielen. Und das offenbar zurecht: Denn einer neuen Studie von Adobe zufolge unterstützt der Großteil der Deutschen ausschließlich Marken, die ihren Werten und Moralvorstellungen entsprechen.

Für seinen "Adobe Consumer Research Report 2022" hat das Unternehmen 9565 Verbraucherinnen und Verbraucher in der gesamten EMEA-Region befragt, darunter jeweils 1005 Konsumierende in Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Das Ergebnis: In Deutschland geben stolze 83 Prozent der Befragten an, dass sie ausschließlich Unternehmen unterstützen, mit deren Werten, Überzeugungen und Moralvorstellungen sie sich identifizieren können. Der Aspekt der Nachhaltigkeit (41 Prozent) ist den Deutschen dabei am wichtigsten, gefolgt von der sozialen Gerechtigkeit in Bezug auf Mitarbeitende der jeweiligen Unternehmen (35 Prozent).