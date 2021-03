Die Positionierungskampagne des österreichischen Sportwetten-Anbieters, umgesetzt von Wien Nord Serviceplan, widmet sich der gemeinsamen Liebe zum Sport.

tipp3

Geworben wird auch via Print.

Making-of: tipp3: Hier tippt Österreich!

Diese Liebe zum Sport – von den ganz großen Stadien bis hin zum Dorfplatz – inszeniert die neue tipp3-Kampagne, die gemeinsam mit der Agentur Wien Nord Serviceplan entwickelt und mit Muellers Bureau Filmproduktion umgesetzt wurde.

„Unvergessene Fußballpartien, legendäre Interviews, denkwürdige Duelle, Siege für die Ewigkeit oder bittere Niederlagen: die österreichische Sportgeschichte lässt keinen Fan kalt.“ Diese Liebe zum Sport – von den ganz großen Stadien bis hin zum Dorfplatz – inszeniert die neue tipp3-Kampagne, die gemeinsam mit der Agentur Wien Nord Serviceplan entwickelt und mit Muellers Bureau Filmproduktion umgesetzt wurde.Unter dem Motto „Hier tippt Österreich!“ möchte sich die Marke als authentischer nationaler Gegenspieler zu den internationalen Mitbewerbern positionieren und zeigen, dass sie verstehe, was die „acht Millionen Teamchefs“ des Landes wirklich bewegt.Wichtigster Bestandteil der Kampagne sei neben ÖFB-Teamchef Franco Foda auch eine Portion Schmäh, die sich in allen Werbemitteln wiederfindet – von legendären Interviews im TV-Spot bis hin zu Headlines für jedes einzelne ÖFB-Match in Print- und Bannerformaten. Start ist auf allen Kanälen im März rund um die Nationalteam-Spiele anlässlich der WM-Qualifikation.„Unsere Nähe zum Nationalteam sowie zum Teamchef Franco Foda ist ein klares Statement für unsere österreichische Verankerung“, so Bernadette Schwentner, Head of Marketing & Communication von tipp3. Mit der Kampagne würden die gemeinsam geteilte Begeisterung, Fairness und Seriosität für alle erlebbar.