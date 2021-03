Zugkraft, Peakmedia und Lanmedia schließen eine Vermarktungsgemeinschaft mit einer einheitlichen Buchungsplattform.



Wir betreiben Werbeflächen in den 50 größten Städten Österreichs und bieten nun eine flächendeckende, österreichweite Präsenz an", so Martin Platzer, Geschäftsführer von Zugkraft.

Die bisherige Zusammenarbeit zwischen den Anbietern und Betreibern von digitalen Werbeflächen Zugkraft (Wien), Peakmedia (Tirol) und Lanmedia (Kärnten) führt zu einer Vermarktungsgemeinschaft mit digitalen Screens in ganz Österreich. Das Netzwerk beinhaltet aktuell ein Gesamtportfolio mit knapp 4000 digitalen Screens, wovon 774 Screens an 306 Standorten exklusiv und ausschließlich in der neuen Vermarktungsgemeinschaft gebucht werden können. Die exklusiven Standorte umfassen unter anderem Einkaufszentren, Fußgängerzonen, stark frequentierte Straßen, öffentliche Plätze, Schulen, Krankenhäuser, Bäckereien und Fitnesscenter. "

Peakmedia stellt besonders den Nutzen der Buchungsplattform monitorwerbung.at in den Vordergrund: "Hier kann der Werbekunde einfach und zielorientiert selbst die Standorte auswählen und im eigenen Loginbereich das Werbesujet hinterlegen, welches automatisiert auf die jeweiligen Standorte ausgespielt wird", so Geschäftsführer Josef Maier. "Lanmedia betreibt und vermarktet seit 2014 am Standort Hermagor in Kärnten digitale Screens im In- und Outdoor-Bereich. Über diesen Zeitraum wurde ein flächendeckendes Indoor Netz unter dem Namen 'dasFenster Kärnten' in Schulen, Lebensmitteleinzelhandel, Bezirksstellen der Wirtschaftskammer und beliebten Bars, Restaurants und Cafès in Kärnten und Osttirol aufgebaut, welche nun dem Netzwerk hinzugefügt werden", so Geschäftsführer Andreas Lanner.