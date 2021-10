KTHE

Um sich als 'Zukunftsinitiator' des Landes zu positionieren, fordert das Unternehmen Österreich in einer breiten Kampagne mit KTHE auf, Verantwortung für künftige Generationen zu übernehmen.

Durch die Errichtung einer neuen lokalen Rechenzentrumsregion und einer Ausbildungsoffensive im Bereich der Digitalisierung will Microsoft einen neuen Meilenstein setzen. Das Unternehmen wolle durch seine Cloudplattform die Grundlage für die Entwicklung neuer digitaler und serviceorientierter Geschäftsmodelle bilden. Diese Maßnahmen, gemeinsam mit der Förderung von Nachhaltigkeitsprojekten und der Investition in neue grüne Technologien, sollen Österreich eine zusätzliche gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung in Höhe von rund zwei Milliarden Euro bringen, wie es in der Aussendung der verantwortlichen Kreativagentur Kobza and The Hungry Eyes heißt. Gemeinsam mit dieser setzt Microsoft „als Zukunftsinitiator des Landes“ einen Außenauftritt um, der genau das zeigen soll.