Herbstkampagne: 'Fall in Love' mit Kroatien

"Neben der Kampagne 'Danke für Ihr Vertrauen', die in zehn Märkten ausgespielt wurde, starten wir auch diese Kampagne in den sozialen Netzwerken, denn in dieser Jahreszeit ist es für uns besonders wichtig, die Präsenz und Sichtbarkeit Kroatiens in den wichtigsten Märkten zu erhalten. Das Ziel der Kampagne ist es, die Schönheiten Kroatiens in den Farben des Herbstes aufzuzeigen und Anhänger von Aktivitäten wie Segeln oder traditioneller Ernte- und Herbstveranstaltungen anzusprechen, aber auch herbstliche Genussprodukte der Gastronomie und des Weinbaus, die jeweils für kroatische Regionen typisch sind, vorzustellen", sagt der Direktor der Kroatischen Zentrale für Tourismus, Kristjan Staničić.