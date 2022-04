KIR Group/Smartmove

Laura Fellner wird Marketingleiterin bei der Carsharing-Marke

Die Kommunikationsexpertin wechselt von Wien Nord Serviceplan zur KIR Group, wo sie künftig den Auftritt der Marke Smartmove verantwortet.

In ihrer neuen Position berichtet Laura Fellner an Chief Operating Officer Stella Biehal und soll die Präsenz der Mobilitätlösung verstärken. In ihren Aufgabenbereich fallen auch Kooperationen im B2B- und Tourismusbereich sowie gezielte Kommunikationsaktivitäten in den Regionen. "Mit zielgerichteten Kommunikationsaktivitäten wird Laura Fellner den Mehrwert von Smartmove für Fuhrparkbetreiber:innen gekonnt hervorheben und effizient darstellen, wie Smartmove die Umwelt und das Budget schont und gleichzeitig die Mobilität erhöht", ist Biehal überzeugt. Smartmove ermöglicht die Umwandlung bestehender Fuhrparks in Carsharing-Flotten, wodurch die Nutzung der Autos optimiert, d ie Umwelt und das Klima sowie das Budget geschont werden. Ein besonderes Potenzial soll sich für Tourismusregionen und Hotels eröffnen, die sowohl Gästen und Mitarbeiter:innen ein klimafreundliches Mobilitätsangebot machen können.