Marlies Felfernig ist neue Leiterin der Kommunikation beim Schienenfahrzeughersteller Alstom Österreich.

Die 38-Jährige verfügt über mehr als 15 Jahre internationale Berufserfahrung im Bereich Communications und Projektmanagement und hat in dieser Zeit mehrere Führungspositionen verantwortet. Zuletzt leitete Felfernig u.a. den Bereich Kommunikation der Nachhaltigkeitsorganisation Arche Noah, der Veterinärmedizinischen Universität Wien sowie eine Pressestelle im Europäischen Parlament.



Die Kommunikatorin ist nach ihren ersten hundert Tagen in der neuen Funktion begeistert vom Potenzial, das das Unternehmen Alstom in Österreich und international bereithält: "Saubere Mobilität und nachhaltige Verkehrslösungen gehören zu den wichtigsten Themen unserer Zeit. Alstom baut Straßenbahnen in Wien für Wien und für die Welt. Nächstes Jahr bauen wir die tausendste Straßenbahn in der Donaustadt – was für eine Erfolgsgeschichte."