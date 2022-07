Siblik

Siblik Österreich hat ab sofort einen neuen Marketing- und Kommunikationsleiter, Harald Bumauer.

Mit sofortiger Wirkung zeichnet der 40-jährige Wiener für sämtliche Marketingagenden bei dem österreichischen Systemanbieter für Elektro- und Gebäudetechnik verantwortlich.

Harald Blumauer begann seine Laufbahn bei Siblik vor 17 Jahren. Er startete als Techniker im Innendienst, wechselte danach in den Vertrieb und war zuletzt als Leiter Produktmanagement für die Bereiche Installation, Industrie und Lichttechnik verantwortlich. "In einem Familienunternehmen wie Siblik zu arbeiten ist eine spannende Herausforderung. Wir haben uns in den letzten Jahren nicht nur stark in unserem Kerngeschäft weiterentwickelt, sondern auch im Bereich SmartHome unsere Kompetenzen unter Beweis gestellt. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, besonders darauf, die Marke Siblik und im Speziellen Siblik SmartHome in allen Facetten am Markt weiter zu etablieren", betont der neue Marketingleiter Harald Blumauer.