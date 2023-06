Zuletzt als Teamlead Content & Markets tätig, leitet die gebürtige Wienerin ab sofort die Marketing-Agenden der veganen Fast-Food-Kette Swing Kitchen.

Im Fokus ihrer Tätigkeiten stehen die strategische Unternehmensausrichtung, die Planung und Umsetzung der Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen sowie das Projektmanagement der CI-konformen Expansion neuer Standorte. Darüber hinaus dient sie als Schnittstelle zu Agenturen und externen Dienstleistern, koordiniert gemeinsam mit ihrem Team das Social Media- und Newsletter-Marketing, hat den Website-Auftritt inne und ist in die Kreativprozesse bei der Einführung neuer Special-Gerichte eingebunden.



"An einer derart sinnstiftenden Marke wie Swing Kitchen zu arbeiten, diese weiterzuentwickeln und strategisch international zu positionieren, ist für mich das Spannende an meiner neuen Tätigkeit", freut sich Weiland, Marketing Manager bei Swing Kitchen. Vor dem Wechsel zu Swing Kitchen war sie bei Holzkern in Wien als Teamlead Content & Markets für verschiedene Bereiche wie die Planung der strategischen Unternehmensziele oder der Content-Planung zahlreicher Märkte in Europa, USA und Kanada verantwortlich. 2022 hielt Weiland beim OMR-Festival in Hamburg, gemeinsam mit der Deutschen Post, eine Masterclass zum Thema "Briefmailings". 2023 klärte sie als Swing Kitchen-Speakerin beim Future of Marketing Kongress das Publikum über nachhaltige Unternehmenskommunikation auf.