Er ist künftig für die strategische Ausrichtung und die operative Team-Führung bei den Content-Plattformen verantwortlich.

In seiner neuen Funktion übernimmt Eder die strategische und betriebswirtschaftliche Leitung eines 15-köpfigen Teams. Zu seinem Aufgabenbereich gehört die Erstellung einer redaktionellen Mission, Vision und Stimme sowie die Entwicklung und Umsetzung von redaktionellen Strategien, Technologien und Workflows. Außerdem obliegt Eder die performanceorientierte Führung und Verantwortung des ganzheitlichen Inhalte-Portfolios auf den unterschiedlichen Plattformen von Laola1. Hierzu zählen u.a. die Newsseite Laola1.at, die Social-Media-Kanäle, Netzwerkseiten sowie das lineare TV-Angebot. " Ich freue mich auf die anspruchsvolle Aufgabe, die digitalen Sport-Content-Inhalte von Laola1 gemeinsam mit meinem erfahrenen Content- und Redaktionsteam weiterzuentwickeln, um neben der treuen Laola1 Fan-Community auch neue, jüngere Sportfans auf neuen Kanälen für unsere breite digitale Sportberichterstattung und unser digitales Sportangebot zu begeistern", so der neue Head of Content.



Der studierte Freizeitökonom Andreas Eder kann langjährige Teamlead Erfahrung im Bereich Digital Marketing, Content Production & Communication vorweisen. Zuletzt war der Wiener als Director Performance Marketing bei der Agentur Corvis tätig, wo er sich mit seinem Team u.a. auf die Produktion von digitalem Performance Content für Social Media Werbekampagnen spezialisiert hat. Als Marketingleiter der privaten Modul University experimentierte er schon sehr früh mit neuen digitalen, datengetriebenen Content Marketingstrategien. In seiner Funktion als Head of Group Marketing and Communications in der Wiener Zentrale der Roten Nasen Clowndoctors trieb Eder die Modernisierung des Marken- und Onlineauftritts in elf Ländern in Europa sowie dem arabischen Raum voran. Nun bringt der Familienvater seine Expertise in die Weiterentwicklung von Laola1 ein.