Florence Stoiber

Als Head of Heute.at und Crossmedia soll sie Sonderwerbeformen, das Content-Marketing-Angebot sowie Crossmedia-Lösungen ausbauen.

Der Screenvermarkter Goldbach Austria holt sich Alexandra Hofer als Head of Heute.at und Crossmedia ins Team. Sie soll in dieser neugeschaffenen Position Sonderwerbeformen und das Content-Marketing-Angebots ausbauen und zudem auch Crossmedia-Lösungen für Heute.at und die Printzeitung Heute erarbeiten. Hofer leitete zuletzt die Stabstelle Verkauf bei den Regional Medien Austria. „Nach der steilen Entwicklungsskurve von Heute.at könnte ich mir keinen besseren Zeitpunkt vorstellen, um ins Team der Goldbach einzusteigen. Ich freue mich besonders, den erfolgreichen Wachstumskurs von Heute.at künftig mitgestalten zu dürfen und mit unserem crossmedialen Angebot zu einem unverzichtbaren Partner am Werbemarkt zu wachsen. Besonders spannend an meinem neuen Arbeitgeber finde ich die unvergleichliche Vernetzung aller digitalen Medienkanäle aus einer Hand“, kommentiert Hofer.