Seit Anfang September verstärkt Julia Gülden-Zeisberger als neue Chief Marketing Officer den Venture Capital & Private Equity Spezialisten.

Als Marketing-Profi mit mehr als zehn Jahren industrieübergreifender Erfahrung ist Julia Gülden-Zeisberger seit Anfang September in der neu geschaffenen Position des Chief Marketing Officer für die Entwicklung und Umsetzung der internationalen Marketingstrategie sowie den Bereich Public Relations bei Venionaire Capital verantwortlich. Zuletzt war die 40-Jährige als Marketing Manager bei der auf Wirtschaftsrecht spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei Fellner Wratzfeld & Partner tätig. Den Anfang ihrer Karriere machte sie bei Kyocera, einem weltweit aktivem Technologiekonzern.



Berthold Baurek-Karlic, CEO und Gründer von Venionaire Capital, freut sich über den Neuzugang: "Wir haben uns in den vergangenen zehn Jahren zu einem Start-up- und Innovationstreiber in Europa entwickelt – und wir haben weiter viel vor. Ich freue mich, Julia Gülden-Zeisberger an Board zu haben. Sie wird mit ihrer vielseitigen Marketingexpertise Venionaire Capital wesentlich verstärken. Unsere europäische Wachstumsstrategie braucht eben auch ein Team an Spezialisten, das unseren Markenauftritt und unsere Kommunikation europaübergreifend gestaltet und steuert."