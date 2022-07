dusek

Als neue Corporate & Government Affairs Managerin für den DACH-Raum verantwortet Benesch die Kommunikationsagenden des österreichischen Marktes. Sie war zuvor Public Relations Managerin bei gurkerl.at.

Christine Benesch ist mit 1. Juli von gurkerl.at zu Mondelēz International gewechselt, wo sie nun als neue Corporate & Government Affairs Manager für den DACH-Raum die Kommunikationsagenden in Österreich übernimmt, ebenso die Position der Pressesprecherin. Sie folgt damit auf Livia Kolmitz die zum Senior Area Manager Corporate & Government Affairs Central Europe & DACH avancierte und in ihrer neuen Rolle die Unternehmenskommunikation und Public Affairs Agenden im DACH-Raum leitet. "Mit Christine Benesch haben wir eine Expertin ins Boot geholt, die breite Erfahrungen in der PR-Branche und fundiertes Branchenwissen über den österreichischen Markt mitbringt. Im Zuge unserer Strategie 'Snacking made Right' wird sie unsere Kommunikationsagenden am österreichischen Markt vorantreiben“, sagt Elisabeth Hülsmann, Managing Director bei Mondelēz Österreich, über den Neuzugang.